VIDEO/ PARTITI I LAVORI IN PIAZZA GARIBALDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IPOGEO

E' partito, oggi, con il restringimento della sezione stradale e con le operazioni di scavo progetto di riqualificazione dell'Ipogeo. A Lavoro anche la ditta Di Stefano per il posizionamento dei new jersey. Il progetto è finanziato con i fondi del Pnrr per 1.200.000 euro ed è reliazzato dalla ditta Enrico Valleriani di Montorio al Vomano. La conclusione dei lavori è prevista prima della riapertura delle scuole. Nessun problema alla circolazione stamattina mentre forti rallentamenti continuano a registrarsi su Circonvallazione per colpa dell'altro cantiere, quello dell'Anas, che costringe gli automobilisti a viaggiare su un'unica carreggiata: quella che va su piazza Garibaldi. Un cantiere che non vede ancora la fine annunciata da tempo, ma si sa, i tempi dell'Anas sono sempre lunghi.

I lavori all'interno della Villa Comunale, presso l'ingresso della pinacoteca, invece, saranno fermati a causa di un problema nel sistema impiantistico. Se ne riparlerà più avanti.

GUARDA QUI L'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DELL'IPOGEO