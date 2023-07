COMUNE / SCELTI I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI, ECCO CHI SONO...

Si è appena conclusa la riunione dei partiti di maggioranza, nel corso della quale sono state assegnate le presidenze delle Commissioni Consiliari. Questa la decisione assunta dai partiti:

I Commissione: “organizzazione – affari generali – personale – partecipazione”, presidenza Insieme Possiamo (Valentina Papa)

II Commissione: “urbanistica e pianificazione - lavori pubblici -traffico e trasporti”, presidenza PD (Emiliano Carginari)

III Commissione: “tutela dell’ambiente – patrimonio – manutenzioni”, presidenza In Comune per Te (Fiorenzo Falasca)

IV Commissione: “politiche sociali – pubblica istruzione – politiche europee”, presidenza In Comune per Te (Graziella Cordone)

V Commissione : “bilancio, finanze e programmazione”, presidenza Teramo Vive (Michele Raiola)

VI Commissione : “attivita’ produttive - cultura – turismo – sport – eventi”, presidenza PD, (Luca Pilotti)



Commissione speciale Sanità Presidenza Insieme Possiamo (Sara Falini)

Commissione speciale Pnrr Presidenza Bella Teramo, (Massimo Varani)