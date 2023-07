VIDEO/ AGENA IN PRIMA FILA SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Il 12 luglio all'Università di Teramo torna a parlare AGENA, l'agenzia per l'energia e l'ambiente della provincia di Teramo, con il seminario formativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, lo strumento fondamentale per la valutazione dell'efficienza energetica degli edifici, nonché in tema di sostenibilità.

"Avere una buona conoscenza tecnica in materia di energia è utile non solo per valutare adeguatamente la validità edile pubblica e privata, ma anche per raggiungere gli obiettivi sulla transizione ecologica e la riqualificazione energetica che la normativa europea prevede e dal 2009 il Patto dei Sindaci ha sposato per la Provincia di Teramo" afferma l'amministratore unico di AGENA, Francesco Marconi.

E il presidente della Provincia Camillo D'Angelo aggiunge "Oggi la progettazione si dirige non solo verso l'efficienza, ma verso il risparmio. E ringrazio in anticipo tutti i professionisti che operano quotidianamente sul campo e hanno deciso di partecipare al progetto."

L'evento, infatti, prevede la collaborazione dell'ordine degli architetti di Teramo, degli Ingegneri, il Collegio dei geometri e l'Ordine dei periti industriali.

Servizio di Eugenia Di Giandomenico