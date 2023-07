VIDEO/ CORONA (FDI): «SESSANRA MILIONI DI EURO NON SPESI DALL'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO PER LA SICUREZZA DELLE NOSTRE SCUOLE»

"Quasi sessanta milioni non spesi dal Comune di Teramo in questi anni arrivati dai fondi Pnrr e destinati alla messa in sicurezza o rifacimento, in alcuni casi, delle scuole cittadine. Quasi sessanta milioni di euro non spesi per incapacità dell'amministrazione comunale, e c'è chi butta la "croce" sugli uffici". A dirlo è il capogruppo di Fdi in consiglio comunale Luca Corona che mattanza il Comune ricordando il flop con la Team che ha lasciato la città in uno stato di sporcizia "pietoso" per non parlare della sicurezza.

ASCOLTA IL CAPOGRUPPO DI FDI IN CONS. COMUNALE A TERAMO LUCA CORONA