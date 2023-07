ROSETO/QUATTRO SPIAGGE LIBERE A DISPOSIZIONE PER LE VACANZE ROSETANE DEGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Aumentano da tre a quattro le spiagge libere di Roseto alle quali si può accedere per far fare il bagno agli amici a 4 zampe. E poi, regole chiare per disciplinare la vacanza di turisti e cittadini che sono accompagnanti al mare dai propri animali d’affezione. A sancire queste importanti novità è l’Ordinanza firmata dal Sindaco Mario Nugnes nelle scorse ore che disciplina la questione in attesa che venga redatto un apposito regolamento.

Rispetto allo scorso anno, quando gli animali di affezione potevano accedere a tutte le spiagge libere, ma fare il bagno solo in tre di esse, da questa estate i cani potranno accedere e fare il bagno in quattro tratti di spiaggia che sono stati individuati lungo tutto il litorale rosetano: la zona che si trova a sud del Torrente Borsacchio; la zona che si trova a sud del Pontile; la spiaggia libera posta a sud dell’alaggio Comunale nella frazione Cologna Spiaggia e la spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis.

L’Ordinanza, oltre ad aumentare i tratti balneabili da tre a quattro, permetterà anche di evitare eventuali disguidi come accaduto nelle scorse estati. Da quest’anno, infatti, le spiagge libere dove è concesso l’accesso e dove è possibile fare il bagno con i propri cani coincideranno perfettamente. Quindi, tutti saranno consapevoli che l'accesso e la balneazione saranno consentiti solamente nei quattro tratti di spiaggia individuati.

Altra grande novità contenuta nell’Ordinanza è data dalla possibilità di consentire le passeggiate degli animali lungo la battigia a condizione che il proprietario adotti tutte le misure (utilizzo del guinzaglio e/o museruola) idonee a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Nell’Ordinanza si ricorda che l’accesso e la permanenza sulle spiagge sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. Inoltre, si sottolinea che gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle spiagge e che gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale eviterà anche che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica. E’ comunque sempre consentito l’accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i cani delle forze dell’ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio.

“Con questa Ordinanza puntiamo a organizzare al meglio l’accesso dei cani nelle spiagge libere di Roseto – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – Andando ad individuare delle zone specifiche, da un lato, andiamo a favorire i proprietari di animali che potranno godersi il nostro splendido mare in compagnia dei loro amici a 4 zampe e, dall’altro, andremo a tutelare i turisti che di contro vogliono stare più tranquilli in spiaggia. L’obiettivo fondamentale, per permettere una corretta convivenza, era portare chiarezza e, in attesa di stilare un regolamento apposito, abbiamo provveduto a sanare la situazione attraverso questo atto che siamo certi sarà gradito da turisti e cittadini. Roseto degli Abruzzi si conferma, ancora una volta, una città vicina alle esigenze degli animali dimostrandosi una mèta ideale per l’accoglienza del turismo pet friendly”.