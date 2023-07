CAS FATTORIA CERRETO RISSA FRA OSPITI. CARDINALI (LEGA) "PREZIOSISSIMO INTERVENTO CC. EMERGENZA NON PIÙ"

"Grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’ordine, nello specifico il comando dei Carabinieri, Soccorso Amico e l’Automedica del 118, sono riusciti a sedare la violenta colluttazione tra gli ospiti della struttura e ad evitare conseguenze ben più gravi nonostante un ferito con arma da taglio. Purtroppo non è la prima volta che cio accade. Già in passato, da quando è stato allestito il Centro di accoglienza, ci sono state altre situazioni sgradevoli che hanno creato un clima di insicurezza nel comune di Mosciano Sant’Angelo". Così in una nota la consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali, che torna nuovamente sulla delicatissima vicenda del Cas Fattoria Cerreto. Qualche settimana fa, infatti, l'esponente della Carroccio aveva incontrato il vice Prefetto di Teramo, la dottoressa Di Silvestro, per cercare una soluzione a queste problematiche sulla sicurezza in riferimento alle pesanti denunce dei cittadini nei confronti degli ospiti del centro di accoglienza che lamentavano comportamenti non consoni ad una civile convivenza, ritenendo necessaria la convocazione di un tavolo d’urgenza per affrontare la questione.

“Purtroppo - afferma Cardinali - fatti cosi' gravi non si devono ripetere e il mio impegno e la mia attenzione non mancheranno mai. Le interlocuzioni sono costanti e già da tempo e' partito un ampio confronto costruttivo per la risoluzione delle problematiche sottoposte, affinché si possano adottare provvedimenti adeguati. Intanto - conclude Cardinali - auspico un allontanamento dei responsabili del violento episodio”.