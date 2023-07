ATRI / DA LISTA AD ASSOCIAZIONE, E' NATA "ALLEANZA CIVICA". IL PRESIDENTE E' GRAZIOSI

E' stata costituita ufficialmente l'Associazione Alleanza Civica ad Atri,frutto e naturale conseguenza dell'entusiasmo generatosi durante la campagna elettorale a sostegno della lista del candidato sindaco Alfonso Prosperi. I principi ispiratori dello Statuto, infatti, sono strettamente ancorati al programma elettorale della stessa. I consiglieri comunali, tra i primi ad aderire all’associazione, hanno colto l’occasione per ringraziare gli elettori e informare i presenti sulle azioni intraprese all’indomani dell’esito elettorale. In particolare, Alfonso Prosperi ha posto l’accento sull’ennesimo scippo perpetrato ai danni dell’Ospedale San Liberatore, con la paventata chiusura del reparto di Oculistica.

L’assemblea ha proclamato presidente Alessandro Graziosi, ingegnere atriano di 34 anni, impiegato presso la Ponzio S.r.l. Queste le sue dichiarazioni " Prima di tutto voglio ringraziare chi in questi mesi si è speso per raggiungere questo obiettivo, Alessandro Demetrio, Marcello Mattucci, Livio Nespoli e Gianluigi Antonelli, senza di loro non saremmo qui questa sera. Un altro ringraziamento è doveroso porgerlo a tutti i nostri consiglieri, ma anche a tutti i candidati della lista Alleanza Civica che hanno sostenuto fortemente questa iniziativa. L'associazione dovrà essere un punto di riferimento per la cittadinanza, dovrà essere garanzia di unione, condivisione e partecipazione. Ci poniamo l'obiettivo di vigilare attentamente su tutto ciò che accade nell'attività amministrativa e, tramite l'organizzazione di convegni e incontri su tematiche sociali e culturali, di stimolare il confronto attivo tra i cittadini tutti, senza alcuna preclusione , arrivando così a proposte concrete da presentare all'amministrazione. Atri deve tornare a vivere e non merita questo immobilismo sociale e culturale che ormai persiste da troppi anni. L’Associazione sarà uno spazio di partecipazione, nel quale possano ritrovarsi quanti si riconoscono nei valori imprescindibili di solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale e accoglienza. Una piattaforma di idee e passione, di speranza e fiducia, perché un altro futuro è possibile. Abbiamo riscontrato un grande interesse e ne sono molto contento, nella sola giornata di ieri abbiamo già raccolto numerosissime richieste di adesione, segno dell’ esigenza di partecipazione e di protagonismo dei cittadini. Chi volesse iscriversi, può farlo compilando un modulo online reperibile sui nostri canali social."

Nelle prossime settimane verrà convocata una nuova assemblea per l'elezione del consiglio direttivo.