SONDAGGIO GOVERNATORI, GRADIMENTO DI MARSILIO RESTA ALTO. FDI: "SINISTRA NON PERVENUTA"

"Il gradimento del presidente Marco Marsilio resta alto ed invariato a differenza di quanto accadeva nelle passate legislature dove i presidenti uscenti erano testati con crolli di gradimento. Un dato, a nostro avviso, che sarà incrementato nelle intenzioni di voto dopo che le opposizioni decideranno il loro candidato e la loro coalizione che - ci piace ricordare - portano molto bene al centrodestra. Paolucci e le sinistre abruzzesi stiano sereni: come accaduto in Molise accadrà in Abruzzo". Così in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo, Massimo Verrecchia, replica alle dichiarazioni del Dem Paolucci.