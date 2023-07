ROSETO/ FORZA ITALIA ACCUSA NUGNES: «40 MILA EURO PER TRE FILM E 25 MILA EURO PER L'ALLESTIMENTO DEL PALCO»

(contro i 3,50 stabiliti dal Ministero della Cultura per l’estate 2023) annunciato in conferenza stampa, spoglia la manifestazione di quel valore culturale che solo il prestigio del Maestro Tonino Valeri aveva saputo conferire. La rassegna cinematografica può vantare un albo d’oro di tutto rispetto - faticosamente costruito nel tempo, gelosamente custodito ed implementato da chi ha saputo coglierne il vero significato. L’amministrazione Nugnes, invece, non lo ha capito ed ha ridotto Opera Prima ad un cinema all’aperto (senza nulla togliere al cinema all’aperto) privandola della sua caratteristica prima: la gratuità, quale mezzo di diffusione capillare della cultura anche tra i meno abbienti. A ciò si aggiunga un AUMENTO DEL BUDGET - contro una RIDUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, in termini di durata e di film a concorso. A questo punto, ci chiediamo se l’Assessore Luciani stia valorizzando e difendendo la CULTURA sul territorio - perché questo è il suo compito; la risposta è purtroppo insita nell’imposizione del biglietto d’ingresso per fini “educativi” così come lo ha motivato! Un’altra SVOLTA riuscita male.

Questa, solo l’ultima caduta di stile dell’amministrazione che, se sommata alla mancanze dei servizi, all’aumento della tassa/imposta di soggiorno (senza un corrispondente aumento di servizi), ai parcheggi a pagamento (diffusi su tutto il territorio), allontanerà anche gli ultimi “fedelissimi” che ancora scelgono la ns. città per le vacanze. Cittadini e turisti vivono vessati da un’amministrazione che li attende al varco per multarli mentre cercano la colonnina per pagare il ticket del parcheggio; amministrazione nemica che ha dimenticato troppo presto di aver ricevuto il mandato proprio da coloro che oggi fustiga a suon di delibere.

Lo scorso anno Roseto ha registrato un calo di presenze di circa 47 mila unità; se gli ultimi provvedimenti - come sembra - non sono nella direzione del recupero di attrattività della ns. località balneare, già maglia nera tra le sette sorelle della costa teramana (tutte con incrementi di presenze) c’è poco da sperare in una ripresa - specie se continuiamo a trasformare gli alberghi sul lungomare centrale in condomini (V. Hotel Radar), peraltro, alzati di un piano. Ma questo, è un altro increscioso capitolo, che prevede palazzi più alti fronte mare, su cui la Soprintendenza si è già espressa negativamente proprio in questi giorni (dopo averlo già fatto lo scorso anno per Villa Clemente e recentemente per la costruzione che sarà realizzata nell’area parcheggio davanti alla Teleco). Se tanto è, l’amministrazione Nugnes non si sta distinguendo per meriti, ma per discutibili giraSvolte.

Maristella Urbini

Coordinatrice comunale FORZA ITALIA