A GIULIANOVA IL SINDACO ANNUNCIA: «A SETTEMBRE PARTIRA' LA PIU' GRANDE OPERAZIONE SULLE STRADE MAI REALIZZATA PRIMA»

Sono partiti oggi i lavori di rifacimento del manto stradale di via Trieste. "Sono lavori attesi - spiega il Sindaco Jwan Costantini - che abbiamo promesso e che stiamo realizzando, in collaborazione con Ruzzo Reti . A settembre prenderà il via il più massiccio piano di manutenzione degli asfalti mai realizzato. Sarà un investimento da oltre 800.000 euro, a testimonianza dell'attenzione di questa Amministrazione alla qualità della vita dei cittadini, nonché al decoro e alla sicurezza delle nostre strade".