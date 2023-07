COMUNE TERAMO/ NUOVA GIUNTA COMUNALE ED IL SITO ISTITUZIONALE NON LO DICE...NON C'E' STATO ANCORA TEMPO?

Siamo giunti a luglio, si è formata da tempo la nuova giunta guidata dal Sindaco Gianguido D’Alberto e si è insediato il consiglio comunale.

Peccato rilevare come anche in termini di trasparenza e servizi al cittadino, i teramani siano sempre fanalino di coda.

Collegandosi al sito del Comune di Teramo, portale ufficiale della città di Teramo, la sezione relativa agli organi di governo è ferma, non presenta informazioni utili e attuali.

Nessun aggiornamento sulla composizione della giunta, del consiglio comunale, dell’ufficio di presidenza. In termini pratici esiste un non trascurabile deficit di informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini, soprattutto considerando quanto il nostro Comune spende per la comunicazione. E nemmeno quest’ultimo aspetto mi lascia indifferente.

Il cittadino ha il diritto di essere messo a conoscenza sulle composizioni degli organi comunali, deve sapere chi sono ad esempio gli assessori e deve essere messo nelle condizioni di poter contattare coloro che, attualmente, occupano posti di riferimento e rilevanza politica. Anche solo per, banalmente, inviare una mail. È una questione di diritti.

Su come poi i soldi dei cittadini siano spesi in termini di non efficienza, anche in questo caso, ne abbiamo conferma.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Luca Corona