FOTO-VIDEO/ CHE FINE HA FATTO LO SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE CONA? IL COMITATO DI QUARTIERE CONVOCA IL SINDACO

Il cantiere "lumaca" creato un anno e mezzo fa per lo spostamento della centrale Cona è sempre più lento, più di una lumaca...a pochi mesi dal fine cantiere e con quei pali di alta e media tensione ancora li, i citttadini ed i rappresentanti del comitato di quartiere hanno chiesto un incontro con il comune per capire cose stia accadendo e come mai i lavori non proseguono con il giusto ritmo. Pare che non tutti i pali saranno spostati mentre, questo si, un palo è stato spostato su un terreno privato dietro alla sede storica dell'Enel Cona in attesa dell'interramento dei fili aerei che ci saranno davvero? Quanti? e Quando?. C'è preoccupazione tra i residenti, per questo è stato convocato il Sindaco. Noi abbiamo filmato lo stato dell'arte e tra pare, sembra che, vi facciamo vedere come stanno le cose in QUESTO FILMATOe a prima vista, non ci sembra che ci siano stati grandi cambiamenti rispetto ad un anno e mezzo fa. Ci sembra...