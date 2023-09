IL PARTITO SOCIALISTA PER IL LAVORO CHIEDE LA PIANIFICAZIONE DEI SITI DIMENTICATI A COLLEATTERATO

travertino, riutilizzati in una piccola casa , posta a monte dell’ attuale chiesa.

Nei reperti è stata rinvenuta una lastra con l’inscrizione romana dedicata a Caio Camerino “C.FIUST C. CAMERIO C. CAMERIO NA.LUDI VII.CCIIII.NA.” ;con probabili riferimenti alla vicina colonia romana istituita da Silla nell’ 80 a.C. Sempre a Colleatterato proviene una lapide con la scritta VEL BASSUS;nel senso basso della tribù Velina.

In località Santiene in direzione di Monticelli, permangono i ruderi dell’antica chiesa di S. Pietro ad Antesianum documentata sin dall'alto medioevo da un cambio di beni tra il prete Leoperto e il vescovo di Teramo Giovanni stipulato nell’ 886 e sorta sui resti di una grande villa romana costruita quasi interamente in travertino presso l'attuale casa Tassoni.

La chiesa detta anche ad Janum proprio per la presenza del tempio, é stata realizzata non lontano dal tempio romano, Antesiano sta per Ante Iano. Colleatterato Basso si compone di edifici nuovi di due e tre piani e verso il centro sopravvive un nucleo più antico le cui case sono realizzate in pietra, ove è presente anche una casa con scalinata esterna e loggia sorretta da pilastro in mattoni per accedere al piano superiore fino a qualche anno era presente premurata nella facciata di una casa il fiore della vita di fattura longobarda.

Recentemente è stato realizzato il complesso parrocchiale dedicato al Risorto. In contrada Case Cascione ai lati dell'ufficio postale, sopravvivono i resti della colonia Sillana d' Interamnia.

Della storia di Roma, gli anni che vanno dal 90 all’ 82 a.C. furono caratterizzati dalle guerre sociali quando i popoli Italici ,Peligni ,Marsi Marrucini ,Piceni Pretuziani,Sanniti ,stanchi di sopportare i privilegi dei Romani ,sì confederarono, nominando loro capitale Corfinio con nome Italia e muovevano i loro eserciti contro Roma.

Dopo alcune vittorie degli insorti, l’esercito romano riusciva a dominare la rivolta .

Uno dei comandanti dell'esercito romano era Silla che da semplice pretore diventava console e infine dittatore con poteri illimitati.

Presso il municipio d' Interamnia veniva dedotta una colonia da Tito Tattajeno, veniva costruita una cittadella presso Case Cascione sulla via Caecilia per Castrum Novum con un muro di cinta dello spessore di 2 1⁄2 m un alloggio per il comandante ,il quartier generale, l’alloggio dei tribuni, i dormitori, l'infermeria e le officine.

Nei documenti storici dell' 886 nella cartula de Beleri si riportava dallo storico Savini nel