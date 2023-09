VIDEO/ I FRATI PASSIONISTI RICORRONO AL TAR CONTRO DUE COMUNI: ISOLA E COLLEDARA PER UN PRESUNTO ABUSO NELLA ZONA DEL NUOVO SANTUARIO DI SAN GABRIELE

I frati Passionisti di San Gabriele portano in giudizio davanti al Tar due amministrazioni comunali: di Colledara ed Isola del Gran Sasso per una vecchia questione di espropri dove si trovano le bancarelle e per un presunto abuso (rivendicato dal comune di Isola) per la costruzione del nuovo Santuario dove si trova il Museo Staurus. Una mobilitazione che il primo cittadino di Isola spera di concludere con una transazione nella quale i Frati Passionisti dovrebbero "condonare" il tutto con un esborso di almeno 200 mila euro. In caso contrario i due comuni andranno avanti fino all'ultimo grado di giudizio.

