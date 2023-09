VIDEO/ MASTROMAURO TUONA: «CHI GESTIRA' IL MERCATO ITTICO A GIULIANOVA?»

La domanda va all'attenzione, oggi, di Iwan Costantini e di Paolo Giorgini: "chi gestirà la struttura mercatale comunale dal 1° ottobre, all’indomani della riapertura dopo il fermo biologico, visto che non sarà più possibile rinnovare l’affidamento temporaneo al Consorzio e in attesa della pubblicazione (e della conseguente istruttoria) del Bando di gara Europeo, annunciato più di un anno fa e divenuto il novello “Baule di cuccù”? Il Sindaco Costantini e l’assessore Giorgini si rendono conto che se non trovano la soluzione (suggeriamo di tornare all’affidamento in house alla Giulianova Patrimonio, unica praticabile ex lege) la nostra Comunità a causa della loro superficialità, rischia di subire 3 gravi danni?

-1- Di immagine alla nostra città;

-2- economico per la nostra marineria e per gli operatori economici;

-3- economico per le casse comunali.

Battete un colpo se avete a cuore gli interessi pubblici, oppure dimettetevi per manifesta incapacità", dichiara l'ex sindaco: Francesco Mastromauro.

