FOTO-VIDEO/ NASCE A TERAMO IL NUOVO POLO SCOLASTICO DEGLI ISTITUTI TECNICI IN VIA SAN MARINO: SARA' DEMOLITO E RICOSTRUITO IL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN , D'ANGELO CONDANNA L'IMMOBILISMO DELL'AMMINISTRAZIONE NUGNES: "PROGETTO PRONTO A ROSETO E SUL SAFFO"

L'Amministrazione Provinciale di Teramo da tempo è impegnata nella riorganizzazione e valorizzazione degli spazi destinati all'istruzione superiore, luoghi da intendersi non solo come luoghi di formazione scolastica ma anche quali luoghi di aggregazione della collettività la cui importanza interessa l'intera comunità della città nella quale è previsto un intervento di forte riqualificazione.

La Provincia di Teramo ha la proprietà e la gestione di diversi Istituti scolastici superiori sia nella Città di Teramo che in altre importanti realtà territoriali provinciali. L'incarico che è stato conferito alla Merlino Progetti sri, con determina n°879 del 09/06/2023, riguarda specificatamente la demolizione edilizia con ricostruzione del Liceo Scientifico Einstein sito attualmente tra la via Don Luigi Sturzo e via S. Marino nella città di Teramo.

L'area su cui sorge attualmente l'edificio scolastico Superiore "Liceo Scientifico Einstein "è strategica dal punto di vista territoriale per l'intera città di Teramo. Eseguiti i primi sopralluoghi si è potuto constatare che il citato edificio occupa uno spazio territoriale abbastanza esiguo ma è posto in un ambito territoriale più grande nel quale sono presenti altri edifici aventi destinazione prevalente ad Istituto scolastico e precisamente: Istituto Professionale Alessandrini; Istituto Professionale Marino; Auditorium;

In data 03.07.2023 la Merlino Progetti srl inviava una breve nota alla Provincia di Teramo nella quale evidenziava l'urgenza e la necessità di non intervenire in modo isolato ma di tener conto che tutti gli edifici insistenti nella medesima area si trovano in uno stato strutturale precario tanto che l'Istituto Marino è abbandonato, l'Alessandrini presenta delle problematiche strutturali.

D'Angelo ha condannato oggi l'immobilismo dell'amministrazione Nugnes visto che la Provincia è pronta a costruire anche a Roseto un polo scolastico e fa rinascere il liceo Saffo ora dislocato su sei edifici. Ma il Sindaco non aiuta il progetto già pronto a partire.

