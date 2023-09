FOTO-VIDEO/ RITARDI PER LO SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE CONA, DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTO A FONTE BAIANO E ASFALTI SONO ALCUNI DEI PROBLEMI AFFRONTATI DAI CITTADINI

Le condizioni delle strade e delle vie interne ai tre quartieri: Cona, Piano Solare e Fonte Baiano, lo stato dei lavori per lo spostamento della centrale Enel Cona e le opere pubbliche appaltate attenenti alla Rimodulazionedel Contratto di quartiere Cona sono stati i punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei tre quartieri teramani che si è svolta nel pomeriggio e alla quale sono stati invitati gli amministratori del Comune di Teramo a fornire risposte.

Intanto si è appreso che ci sono dei ritardi evidenti sullo spostamento della centrale Cona, che si dovranno realizzare asfalti in diverse vie e che il contratto di quartiere della CONA dovrebbe giungere a compimento con tutti gli interventi in programma per il prossimo mese di dicembre. I cittadini si sono detti preoccupati per il dissesto idrogeologico di Fonte Baiano che avrebbe "piegato" case e allagato strade nella parte bassa. Il Comune, pero' in base ad una relazione dell'ingegner Sciarra dell'Unich, ha riferito che i dati in loro possesso porterebbe a tranquillizzare le famiglie residenti in quella zona.



