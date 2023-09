ANNULLAMENTO DI "BIMBINBICI", IL COMUNE SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI E LA FIAB RIREPLICA: "NON CI HA RISPOSTO NESSUNO DA MARZO"

In riferimento all’evento Bimbinbici organizzato dall’Associazione FIAB Teramo, in programma per domenica 17 settembre in Piazza Martiri, il Comune di Teramo, in una nota precisa che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 14 settembre scorso, sono stati concessi il Patrocinio del Comune di Teramo ed il contributo pari a €1000,00, come da richiesta presentata dalla stessa Associazione FIAB Teramo il 30 agosto 2023.

Questa mattina (ieri) il Presidente di FIAB Teramo, Sig. Gianni Di Francesco, ha inviato all’Ufficio Sport del Comune di Teramo una PEC in cui comunica l’intenzione di rinviare l’evento.

L’amministrazione comunale esprime rammarico per il fatto che l’Associazione abbia manifestato difficoltà nel realizzare l’evento come da programma. Se tali impedimenti fossero confermati, l’amministrazione resta disponibile a sostenere l’evento in altra data, ribadendo che tale rinvio è dovuto a problematiche organizzative dell’Associazione FIAB Teramo e non ad inadempimenti dell’Ente.

Sull'argomento Raffaele Di Marcello esponente nazionale della Fiab nel confermare quanto denunciato ieri mattina dal refernte locale Gianni Di Francesco (LEGGI QUI) evidenzia l'inerzia organizzativa del Comune di Teramo con il quale c'è stata "una interlocuzione da marzo senza che mai che nessuno abbia risposto, del resto basta vedere l'attenzione che mettono nell'attività ciclistica con l'assessore Cavallari che con la riapettura delle scuole dichiara di usare con l'auto vie alternative..."e c'è chi rimpiange Verna.