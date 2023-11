PENNA SANT’ANDREA RIPROPONE I “P.I.R.U.”: FINO AL 30 DICEMBRE I CITTADINI POTRANNO PRESENTARE LE LORO PROPOSTE

Si chiamano “P.I.R.U.” e sono i “Programmi integrati di riqualificazione urbana” che l’amministrazione Comunale di Penna Sant’Andrea ha deciso di varare.

Nel dettaglio, l’Amministrazione comunale è interessata a ricevere proposte da parte di soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, che intendano effettuare investimenti all’interno dell’ambito individuato.

I progetti ammessi sono sia quelli che prevedono la realizzazione su suolo privato di interventi di uso privato, mediante ristrutturazione edilizia e/o nuova edificazione, con disponibilità alla contemporanea realizzazione di spazi attrezzati per uso pubblico, direttamente o mediante contribuzione economica; sia quelli finalizzati alla realizzazione su suolo pubblico o privato di spazi attrezzati per uso pubblico.

«L’obbiettivo che abbiamo voluto indicare, in questo importante strumento strategico qual è ilProgramma Integrato di Riqualificazione Urbana denominato “Ambito Val Vomano 2023” - spiega il Sindaco Severino Serrani - è la razionale utilizzazione e riorganizzazione di parte importante del territorio comunale e delle infrastrutture urbane di supporto».

«In una fase storica nella quale, a livello mondiale -sottolinea il Consigliere Ottavio Sorrini- sempre più ci si interroga sulla necessità di ridurre il consumo di suolo, il progetto di puntare a questo strumento con il coinvolgimento diretto dei cittadini nella riqualificazione urbana, edilizia e ambientale assume anche una valenza sociale e culturale importante».



Tutti i soggetti interessati avranno tempo fino alle ore 13:00 del 30 dicembre 2023 per presentare le loro proposte, adeguatamente corredate dalla documentazione richiesta, così come indicato nella modulistica disponibile presso gli uffici comunali. Sarà poi l’Amministrazione Comunale a valutare le proposte sulla base della loro convenienza sociale, della loro fattibilità e della coerenza con obiettivi qualificati di qualità urbana e di sviluppo sostenibile.