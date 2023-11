VIDEO/ MASTROMAURO: «COSTANTINI E DI CANDIDO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTINUANO A STARE ZITTI»

OPERAZIONE VERITÀ: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO GESTIONE RIFIUTI. L'ex Sindaco Francesco Mastromauro a fine luglio aveva chiesto chiarimenti da Sindaco Costantini e Assessore Di Candido per colmare un vuoto di trasparenza nei confronti dei cittadini. A tre mesi e mezzo di distanza Costantini e Di Candido continuano a tacere. In compenso Mastromauro ha ricevuto una querela per diffamazione da parte della Diodoro Ecologia.

