CINQUE ANNI DI RISULTATI DI FORZA ITALIA, IL MINISTRO TAJANI ANNUNCIA: «UNA DELLE RIUNIONI DEL G7 SI TERRA' A PESCARA»

"Ho deciso di far svolgere una delle riunioni del G7 di mia competenza, quella sulla cooperazione e lo sviluppo, nella citta' di Pescara a settembre. Questo e' un segnale di grande attenzione all'Abruzzo e a questa citta' a cui sono affettivamente legato". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando nella citta' abruzzese a margine di un evento di Forza Italia dal titolo "cinque anni di risultati" raggiunti in Comune e in Regione e al centro dell'assemblea regionale di Forza Italia Abruzzo che ha visto la partecipazione del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del ministro dell'Università e la ricerca Anna Maria Bernini.

Tra gli interventi c'è stato quello del sindaco Carlo Masci: “Condividiamo i risultati” e quello del presidente della Regione Marco Marsilio (FdI) che è intervenuto invece sul tema “Progettiamo il futuro”.