VIDEO-FOTO/ INAUGURATA A TERAMO LA SEDE DI FRATELLI D'ITALIA, LUOGO DI IDEE E DISCUSSIONI

Taglio del nastro, questa mattina a Teramo, in via Capuani 80 per la nuova sede di Fratelli D'Italia e con il ricordo sempre vivo per Giandonato Morra, alla quale hanno preso parte tutti i vertici locali, regionali e nazionali del partito della Meloni. "Un luogo - hanno evidenziato i vertici - che deve essere un luogo di idee, discussioni e confronto, dove si deve tornare a parlare di programmi in quella che è una comunità di persone. La sede rimarrà aperta tutti i pomeriggi. Liris ha proposto di intitolare la sede a Morra.

