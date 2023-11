VIDEO - PUMS / FRACASSA: “FARANNO QUALCHE RITOCCO SOLO PER ILLUDERE CITTADINI E COMMERCIANTI”

“Era più che evidente che non avrebbero ritirato la delibera di approvazione del Pums, perché sono convinti di essere nel giusto… hanno solo messo qualche abnorme errore per poterlo rimuovere, illudendo cittadini e commercianti di aver accolto le loro proposte e lamentele, ma in realtà è solo un’illusione”. Così Franco Fracassa, consigliere comunale di Futuro In, commenta le affermazioni dell’assessore Filipponi.

Intervista di Eugenia Di Giandomenico)

