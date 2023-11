VIDEO/ TUTTA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL CASTAGNA ADERISCE A FRATELLI D'ITALIA

Sindaco, assessori e maggioranza al Comune di Castel Castagna hanno aderito, in massa, a Fratelli D'Italia. L'annuncio è stato dato dal Sindaco Rosanna De Antoniis durante l'inaugurazione della sede in via Capuani a Teramo. Un'adesione che va oltre l'amicizia e la stima verso Paolo Gatti candidato consigliere alla Regione Abruzzo, ha tenuto a precisare a chi ha evidenziato il suo rapporto politico con Gatti.

ASCOLTA QUI IL SINDACO DI CASTEL CASTAGNA