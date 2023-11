NELLA SEDE DI FDI A TERMO, DA MARZO, NASCE UNA SCUOLA DI POLITICA

Nella ventata di novità che la neonata sede provinciale di Fratelli d'Italia soffia a Teramo, c'è senza dubbio l'aria di confronto: un confronto aperto all'ascolto e alla discussione di idee utili al miglioramento del partito e della comunità. Ed è su questa scia assolutamente avanguardista, ma nel rispetto della migliore tradizione, che i locali di via Mario Capuani 80 da marzo ospiteranno una scuola politica aperta a tutti, nell'ottica di permettere a giovani uomini e donne, ma non solo, di formarsi per il futuro come veri politici e non meri politicanti. Il partito si prepara a conquistare la primavera cittadina del 2024, non solo con il rosso ma con tutto il tricolore, per assicurare l'azzurro di un futuro cielo sereno.

Eugenia Di Giandomenico