GIULIANOVA/ BANDO GESTIONE RIFIUTI MASTROMAURO REPLICA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: "ESISTE IL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI?"

Di Candido (e Costantini) continuano a fare orecchie da mercante e a non rispondere alla domanda, che più interessa i cittadini, posta dall'ex Sindaco Mastromauro: “e' possibile sapere se e' attivo o no a Giulianova il sistema di tracciabilità dei rifiuti (previsto nel bando di gara) funzionale all'attuazione della tariffa puntuale? Il sistema della "tariffa puntuale" calcola i rifiuti prodotti dal singolo cittadino o, meglio, dalla singola utenza (domestica e non domestica), che consente di determinare una tariffa proporzionale, almeno in parte, alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti. Questo perché parametri quali la superficie dell'immobile e il numero di occupanti, attualamente utilizzati per il calcolo della TARI, non sono precisi ed equi. E, affinché il calcolo risulti preciso ed equo, il sistema di tracciabilità accerta anche il numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile e del verde per chi ne fa richiesta. In buona sostanza, la tariffa puntuale realizza il principio "chi meno produce rifiuti, meno paga". In termini piani, Costantini e Di Candido debbono rispondere ad un unico quesito: a Giulianova è operativo il Sistema WMS, che consente la tracciabilità dei servizi e la contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, come previsto nel bado di gara?

I cittadini attendono la risposta.

Francesco Mastromauro