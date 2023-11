D'ANNUNTIIS: «E' PATETICO IL CONSIGLIERE PEPE SULLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 1/F»

Al peggio non c’è mai fine! Lo scrive, in una nota, il sottosegretario alla Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis.

"Il consigliere Pepe ha diffuso un comunicato con relativo video in cui chiede, ad uno smarrito Presidente della Provincia, l’intervento risolutivo sulla strada Provinciale 1/F che da Controguerra scende verso il fiume Tronto.

Il consigliere Pepe forse non sa, e allora lo invito a consultare il sindaco Franco Carletta e il consigliere provinciale Mauro Scarpantonio sicuramente più informati di lui, che la regione Abruzzo ha già finanziato, da circa due anni, la messa in sicurezza della SP 1/F concedendo alla Provincia un finanziamento di 800 mila euro all’interno dei “Progetti Bandiera”.

Risulta patetico il tentativo messo in atto da Pepe che quando era assessore silente non ha mosso un dito per la messa in sicurezza della strada in questione e ora, solo per avere un po’ di visibilità, mette in atto un teatrino cercando di confondere i cittadini.

Invece di fare sceneggiate il Consigliere Pepe chieda si’ una cosa al Presidente della Provincia: di procedere all’affidamento dei lavori al più presto, considerata la stagione invernale incombente, seguendo le procedure previste dalla legge al fine di eliminare disagi e pericoli per i cittadinI".