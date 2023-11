PEPE A D'ANNUNTIIS:«MERAVIGLIANO E SCONCERTANO LE SUE DICHIARAZIONI SULLA SP 1/F»

Meraviglia e sconcerta la reazione di D’Annuntiis sulla mia sollecitazione ad intervenire sulla strada provinciale 1/F che collega la Vibrata alla Val Tronto. Meraviglia e sconcerta la reazione di D’Annuntiis sulla mia sollecitazione ad intervenire sulla strada provinciale 1/F che collega la Vibrata alla Val Tronto.

Pensavo fosse con me e con i tanti cittadini della vallata che quotidianamente percorrono con fatica la strada provinciale. Pensavo fosse con noi a sollecitare una soluzione prossima. Invece, meravigliando tutti, pensa solo alla polemica politica, alla bagarre elettore dalla quale è ossessionato.

Pensavo che le iniziative per la soluzione del problema le avesse concordate con l’ex presidente della provincia Di Bonaventura, in carica fino a 10 mesi fa e del suo stesso partito, nonché prossimo candidato insieme a lui nelle file di fratelli d’Italia. E invece no! Nessuna soluzione e ora ci si innervosisce se altri intervengono. Probabilmente, D’Annuntiis, preso dai cambi di casacca e dai suoi 5 anni fallimentari per la Val Vibrata, a cominciare dall’ospedale per terminare con l’erosione, si infila in una sterile polemica solo di carattere elettoralistico. Replica così il consigliere regionale del Pd Dino Pepe a Umberto D'Annuntiis.