LINEA FERROVIARIA ADRIATICA, ABRUZZO SEMPRE PIU' PENALIZZATO

Nei giorni scorsi, gli organi di stampa hanno riportato la notizia riguardante il

definanziamento, per un importo di 350 milioni nel biennio 2024-25, degli interventi

di velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica. Per l’Abruzzo questa non è l’unica

brutta notizia in quanto neppure il nuovo orario di Trenitalia, che entrerà in vigore a

partire dal 10 dicembre, porta buone nuove.

“La linea ferroviaria rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dei

territori – sostengono Francesco Mastromauro e Archimede Forcellese, fondatori

della neonata associazione Sviluppo Sostenibile – ma anche per il contributo che

offre alla sostenibilità del sistema nazionale dei trasporti. Il taglio dei finanziamenti

previsti per la linea Adriatica dà la misura della scarsa importanza che il Governo

Meloni attribuisce ai nostri territori e al loro sviluppo. Gli addetti ai lavori, ma anche i

viaggiatori, conoscono bene le criticità dell’Adriatica che costringono i treni a

viaggiare a rilento rispetto a quanto accade nella linea ad alta velocità. È altrettanto

noto come, in alcuni tratti, ad esempio quello a sud della stazione di Giulianova, le

velocità siano ancor più basse, del tutto incompatibili con quelle di un moderno

sistema ferroviario. A fronte di ciò, il Governo Meloni taglia risorse che avrebbero

potuto portare benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza della linea

Bologna-Bari. In questo contesto, non una sola voce si è levata dalla Giunta Marsilio

che pure dovrebbe vantare un filo diretto con il Governo nazionale.”

Ma c’è un’altra notizia poco confortante, riguardante specificatamente la nostra

Regione, della quale nessuno parla. “Dal 10 dicembre entrerà in vigore l’orario di

Trenitalia che resterà operativo fino al 14 dicembre 2024. Ebbene, continueranno ad

essere 10 i treni Frecciarossa che attraverseranno l’Abruzzo per raggiungere Milano

e altrettanti faranno il percorso opposto. Complessivamente, le fermate saranno 22,

20 nella stazione di Pescara e 2 in quella di Giulianova. Quanto alle vicine Marche, i

treni Frecciarossa per Milano continueranno a essere 12, due in più rispetto alla

nostra Regione, e altrettanti in senso contrario. Il numero delle fermate complessive,

però, crescerà a 62 perché nella stazione di San Benedetto del Tronto sono state

previste ulteriori soste, diventando quasi triplo rispetto a quello nelle stazioni

abruzzesi. Un divario così grande non trova alcuna giustificazione nella differenza di

abitanti tra le due regioni dal momento che la popolazione delle Marche sopravanza

quella dell’Abruzzo solo del 14%. Anche in questo caso la Giunta regionale non sta



manifestando alcuna attenzione al problema a differenza di quella marchigiana, che

pure indossa la stessa casacca politica, estremamente attenta al trasporto ferroviario

e alle sue ricadute sullo sviluppo del territorio.”

“Evoluzione Sostenibile pone, tra i suoi punti programmatici, “Giulianova stazione

della Provincia di Teramo” sia per la posizione baricentrica della stazione nella costa

teramana, sia per il collegamento diretto su ferro con la città capoluogo. Per questo

motivo, si batterà per rafforzare la centralità della stazione di Giulianova quale scalo

di riferimento del teramano e porta d’accesso all’Abruzzo. Chiederemo al rettore

emerito dell’Università degli Studi di Teramo Luciano D’Amico, candidato alla

Presidenza della Regione per la coalizione di centro-sinistra, di rappresentare nei

tavoli regionali le istanze del nostro territorio.”