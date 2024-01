I LETTORI CI SCRIVONO/ CHE FINE HANNO FATTO I LAVORI NELL'AREA CAMPER?

Abbiamo segnalato già varie volte del Carico e Scarico Camper in via Potito Randi a Teramo, l'area è stata chiusa per effettuare i lavori i primi di Febbraio 2023 (1 anno fa) con termine Maggio 2023 (ma ciò non è stato), arrecando non poche problematiche a tutti i Camperisti di Teramo che sono Numerosissimi, ma purtroppo dopo le tante segnalazioni agli Assessori addetti e allo stesso Sindaco, ad oggi non se ne parla di terminare i lavori in quanto non si capisce dove son finiti i Soldi per effettuare l'opera.

Ci CHIEDIAMO e CHIEDIAMO all'Amministrazione Teramana come si potrà stare un'altra stagione senza questi servizi, assodato che è l'unica Area Camper del Comune di Teramo per questo scopo.