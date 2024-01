TORTORETO/ APPROVATI PROGETTI ESECUTIVI PER NUOVI INTERVENTI NELL’ANNO 2024

Nelle ultime sedute dell’anno 2023 la giunta comunale ha approvato alcuni progetti esecutivi, pronti per le procedure di affidamento lavori da parte degli uffici competenti.

Sulla base degli obiettivi dell’amministrazione comunale e del programma triennale approvato, si procederà ancora con la manutenzione straordinaria delle strade per Via Aldo Moro lato ovest, C.da Muracche I primo tratto, Via Roma, con via Tevere e via Arno, per un importo totale di euro 300.00 e si procederà ancora con l’abbattimento delle barriere architettoniche sul lungomare Sirena.Dopo il primo intervento effettuato a settembre 2022 sulla zona centrale si proseguirà dalla Rotonda Carducci fino alla Rotonda Trieste mentre in parallelo , messe a disposizione le risorse da parte della giunta, si attende la redazione del PEBA , del piano di eliminazione delle barriere architettoniche territoriale,

Si completerà, inoltre, l’intervento sull’edificio pubblico, che oggi ospita l’Ufficio Locamare della Guardia Costiera al fine di rendere disponibile anche il piano superiore del fabbricato. L’intervento permetterà di avere locali adibiti ai militari, la cui presenza e collaborazione è preziosa per la cittadinanza e per i turisti.

E’ stato approvato anche il progetto esecutivo relativo all’adeguamento dei locali spogliatoi sul corpo di fabbrica a sud con adeguamento degli impianti per l’impianto sportivo Pierantozzi di Via Napoli. Il progetto sarà finanziato in parte da risorse comunali e in parte da fondi regionali grazie alla partecipazione dell’ente dell’ultimo bando relativi a contributi economici per lo Sport, definiti dalla legge regionale n. 12 del 2018 per un importo totale di euro 260.000.

Siamo consapevoli che molto altro è sulla tabella di marcia, su progettualità importanti e fondamentali, molto altro è necessario per il territorio e per la comunità, pertanto, mentre alcuni cantiere sono aperti, come la riqualificazione del centro storico, la realizzazione dei marciapiedi nel tratto sud del lungomare, i nuovi uffici della Polizia Locale (dove gli uffici stanno lavorando per superare le difficoltà pervenute nel corso dei lavori) altri interventi vengono riprogrammati e programmati nel piano triennale 2024-2026 dove, come amministrazione comunale, ci auspichiamo di accelerare sulla definizione e redazione dei progetti a favore del territorio e della comunità, non da ultimo attraverso l’assunzione di figure professionali nei settori tecnici. E' quanto sostiene l'assessore al comune di Tortoreto: Arianna Del Sordo.