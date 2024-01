“NO A UNA NUOVA MEGADISCARICA IN LOCALITA’ CASETTE DI GRASCIANO!”

I consiglieri Corradetti, Di Bonaventura e Speziale presentano una mozione urgente per impegnare sindaco e amministrazione ad opporsi nelle opportune sedi al progetto per la realizzazione di una nuova mega discarica.

I consiglieri di “SiAmo Notaresco” chiedono un consiglio comunale urgente per esprimere netta contrarietà.

“Su una questione così rilevante – spiegano i consiglieri Giuseppe Corradetti, Diego Di Bonaventura e Antonina Speziale – è necessario che l’Amministrazione comunale prenda una posizione di immediata, totale e netta contrarietà a tutela della salute pubblica, dello sviluppo e dell’immagine del nostro territorio. Dopo anni ed anni di battaglie durissime che abbiamo portato avanti con le nostre amministrazioni per il risanamento ambientale del nostro territorio, per cambiare finalmente in positivo la percezione di un paese che era visto come “l’immondezzaio” d’Abruzzo, dopo anni di lavoro per favorire nuove opportunità di sviluppo e nuovi insediamenti industriali su quel versante, per riqualificare l’intera area e a restituire decoro agli accessi al paese, dopo anni di programmazione e investimenti in grandi eventi – vedi Abruzzo Irish Festival, Giro d’Italia ecc. – che hanno supportato lo sviluppo economico e turistico di Notaresco, non si può sentire di nuovo parlare di una megadiscarica sul nostro territorio! L’Amministrazione Di Gianvittorio non può latitare o avere un atteggiamento pilatesco come emerge dalle dichiarazioni di “non competenza” in merito rilasciate dal sindaco, ma deve esprimere senza se e senza ma la sua netta contrarietà a questa ipotesi scellerata, che andrebbe a vanificare e compromettere tutto il lavoro compiuto dalle amministrazioni precedenti, tant’è che in sede di conferenza di servizi, il Comune dovrà esprimersi entro il prossimo 31 gennaio e se non lo fa entro tale termine, come prevede il Testo unico in materia ambientale – art. 26 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 – non potrà più porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento autorizzatorio, salvo che in presenza di significativi elementi di novità”.

Un rischio assolutamente da scongiurare quello che l’Amministrazione non si esprima in modo immediato, netto e chiaro contro il nuovo progetto di una mega discarica, votando all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di “SiAmo Notaresco”. E il Sindaco e l’amministrazione devono opporsi con forza nelle sedi opportune in questa fase, preliminare al Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili provenienti da attività industriali, commerciali ed artigianali in località Casette di Grasciano.