VIDEO/ ATRI AL VOTO, FERRETTI: «IL MIO PENSIERO VA AI CITTADINI, CONTRO DI NOI C'E' STATA UNA REGIA POLITICA CHE FA RIFERIMENTO A MAURIZIO ACERBO...IN DUE SEGGI C'ERANO AMICI E PARENTI DEL CANDIDATO PROSPERI

«Il Consiglio di Stato ha annullato le elezioni per errori commessi in alcuni seggi, nella sezione 7 dove presidenti e segretari sono sostenitori di Allenaza Civica che fa riferimento al candidato sindaco perdente Prosperi. Nella stessa sezione una elettrice all'uscita dell cabina elettorale aveva in mano due schede: una inserita nell'urna e l'altra nel plico delle deteriorate. Attono a questo episodio si è ricostruito un passaggio errato di schede elettrorali non riferibili alla parte politica del centrodestra. Nella sezione 8, poi, ci sono stati errori di verbalizzazioni con persone presenti nel seggio e che fanno riferimento al consigliere Prosperi», lo ha detto nel video che potete vedere qui sotto il Sindaco Piergiorgio Ferretti.

Per tutti questi motivi il sindaco ricorrerà alla magistratura penale.

Ferretti tuona contro Maurizio Acerbo che si è complimentato con Gianluigi Antonelli per essere riuscito a far annullare le elezioni di Atri: c'è una regìa politica che Acerbo porta vanti infangando l'onore della città e paragonandola a Gomorra, ha detto nel video.