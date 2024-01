VIDEO-FOTO/ “SULLE ELEZIONI DI ATRI SI È ABBATTUTA UNA SENTENZA PESANTISSIMA E STORICA”

Il vice prefetto Alberto Di Gaetano insieme al sub commissario Chiara Fabrizi sono arrivati stamattina al Comune di Atri dopo che il Consiglio di Stato ha decretato lo scioglimento dell'amministrazione Ferretti. Stamattina il gruppo di minoranza con il primo firmatario del ricorso Antonelli hanno tenuto una conferenza stampa in piazza Duomo per gridare a tutti che "giustizia è stata fatta". Il Comune di Atri tornerà al voto con le elezioni Eurpee il 9 giugno 2024. Presente alla conferenza anche Marco Fars segretario regionale di Rifondazione Comunista che ha rigettato al mittente( all'ex sindaco Ferretti) le accuse sul video diffuso ieri (VEDI QUI IL VIDEO)

LA NOTA DELLA PREFETTURA: