TERAMO SI ISPIRA A FUENLABRADA PER CREARE UN NUOVO SISTEMA DI RESIDENZE SOLIDALI

Il Comune di Teramo e Fuenlabrada insieme per dare risposte alle giovani coppie e agli anziani per una politica abitativa simile a quella messa in campo dalla cittadina spagnola a Madrid.

«Rivitalizzare il centro di Fuenlabrada è fondamentale per affrontare le principali sfide della città, tra cui il deterioramento della qualità degli alloggi, l'elevato tasso di sfitti sia per gli spazi residenziali che commerciali e l'invecchiamento della popolazione che supera la media della città. Il concept principale del progetto SHARE è quello di proporre un nuovo modello abitativo basato sulla solidarietà intergenerazionale, allineandosi ai principi del nuovo Bauhaus europeo.

Il progetto prevede la ristrutturazione di un'ex scuola per realizzare un Centro di edilizia permanente per anziani residenti nel centro cittadino, mentre i loro precedenti appartamenti verranno trasformati in alloggi sociali per giovani. Questo modello innovativo mira a preservare l’autonomia degli anziani fornendo stabilità alle generazioni più giovani, migliorando infine l’area del centro creando ambienti di vita accessibili, convenienti e di alta qualità sia per gli anziani che per i giovani. Per supportare questa visione innovativa, verrà istituita un’Unità di assistenza comunitaria del centro città, facilitando la collaborazione tra le autorità municipali, i partner chiave e le parti interessate», lo ha detto Gaetano Di Palo, consulente degli iberici per la redazione del progetto.