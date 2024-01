VIDEO-FOTO/ DODO DI SABATINO AVVIA UNA RACCOLTA FIRME CONTRO LA CONVENZIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTI E LA BOZZA DEL PUMS, IL COMUNE DEVE REVOCARLI

Gestione dei parcheggi a pagamento, DODO DI SABATINO avvia una raccolta firme per revocare la convenzione e relativa bozza del Pums per mancato ritorno economico per il Comune di Teramo a fronte dell’utilizzo di un bene pubblico.

“L’utilizzo non garantisce nessun introito alle nostre casse comunali. E’ un’operazione a saldo zero“. Di Sabatino lancia un affondo politico sulla convenzione. “Sono malizioso forse, ma vuoi vedere che quando qualcuno ha predisposto la convenzione non sapesse che al 31 dicembre del 2023 non scadesse il Superbonus? Dov’erano gli uffici comunali? Hanno consentito una compensazione integrale delle royalties rispetto ad un meccanismo integrale della convenzione che li azzera completamente. Quindi 140.000 euro il Comune non li prende ma dà tutti gli stalli al privato“.