VIDEO / ELEZIONI ANNULLATE AD ATRI, FERRETTI: «QUESTA NON E' GOMORRA, NON C'E' STATO ALCUN IMBROGLIO... MA SONO ANSIOSO DI SAPERE QUALE FOSSE LA PREFERENZA SUL "QUELLA" SCHEDA...»

E' tranquillo, nel giorno in cui ha lasciato la sua fascia da Sindaco nelle mani del commissario prefettizio, l'ormai ex Primo Cittadino di Atri, Piergiorgio Ferretti. Sono passate poche ore dalla conferenza stampa delle Opposizioni, nella quale il "caso" delle elezioni annullat è diventato un j'accuse nei confronti della maggioranza, ma Ferretti non si scompone: «Atri non è Gomorra, io non ho fatto nulla di illegale e sono convinto che non abbiano fatto nulla i miei... ma adesso aspetto la magistratura, che apra "quella scheda"...»