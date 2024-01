POLITICA / LA ERASMI LASCIA ITALIA VIVA E SI PREPARA AD UNA CANDIDATURA REGIONALE NEL CENTRODESTRA

Massimina Erasmi rassegna le dimissioni da Italia Viva, formalizzate ormai da alcune settimane. "Con rammarico e con non poca sofferenza lascio un gruppo di amici che stimo, ai quali voglio bene e con cui da anni mi sono spesa per migliorare le condizioni di Pineto. Con essi ho preso atto delle posizioni politiche che hanno cambiato ultimamente gli obiettivi, sensibilmente divergenti da quelli originari. Nel mio caso, il percorso da ultimo intrapreso da quegli amici è divenuto incompatibile, per cui reputo naturale proseguire attivamente e generosamente obiettivi diversi, spendendomi, come sempre e generosamente, per il bene comune e per lo sviluppo della città di Pineto. La politica per me è stata uma vera e propria passione, vissuta con spirito di servizio e intendo continuare la mia avventura mettendo a disposizione le personali esperienza professionale ed idee, esclusivamente per il bene della comunità Pinetese. Secondo indiscrezioni, la Erasmi, già candidata alla Camera per Azione - Italia Viva, sarebbe prossima all'annuncio di una candidatura alla Regione, nelle fila del Centrodestra