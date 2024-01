I GENITORI DELL'ASILO NIDO L'ORSETTO DI ALBA ADRIATICA CHIEDONO AL COMUNE LA PROSECUZIONE DELL'APPALTO

I Genitori degli alunni dell'Asilo Nido L'Orsetto, asilo nido comunale di Alba Adriatica, nella giornata del 26.01.2024, hanno protocollato in Comune una lettera per chiedere la prosecuzione dell'appalto per la gestione dell'Asilo Nido L'Orsetto da parte della Cooperativa Alba Città Futura a r.l., che ad oggi gestisce il servizio quantomeno fino al 31.07.2024, per concludere l'anno scolastico in corso.

E' alquanto impensabile un cambio di gestione durante l'anno scolastico in quanto ciò andrebbe inevitabilmente a pregiudicare i programmi formativi ed educativi oggi in essere.

I genitori degli alunni che frequentano l'asilo comunale sono particolarmente amareggiati e delusi per come il Comune ha gestito la gara d'appalto per l'affidamento del servizio dell'asilo nido.

In particolare, l'eventuale subentro nel corso dell'anno scolastico del nuovo aggiudicatario comporterà inevitabilmente un'interruzione del percorso formativo ed educativo dei bambini e delle bambine che frequentano il Nido, percorso che di fatto si interromperà a metà anno con conseguenze didattiche per tutti.

Il Bando per la gara d'appalto è stato redatto dalla Regione, senza alcun tipo di vigilanza da parte del Comune, il quale avrebbe dovuto quantomeno far calibrare il bando facendo inserire requisiti idonei che avrebbero permesso alla Cooperativa uscente quantomeno di partecipare. Infatti, la Cooperativa uscente aveva il diritto di partecipare al bando e pertanto di gareggiare, invece la Regione, senza la vigilanza del Comune di Alba, ha inteso inserire e richiedere sul bando dei requisiti, di cui è sprovvista la Cooperativa uscente e di fatto è stata esclusa a priori, impedendole di partecipare alla gara.

I motivi di tale esclusione non sono del tutto chiari e ci si chiede perchè non si è proceduto ad un iter diverso, stante il fatto che tutte le educatrici e collaboratori della Cooperativa si sono sempre dimostrati all'altezza del compito assunto per la loro umanità e professionalità che li hanno contraddistinti nello svolgimento del proprio lavoro, capaci di promuovere tanti progetti formativi ed educativi che hanno reso l'asilo nido di Alba Adriatica un vero fiore all'occhiello nel territorio ed i genitori non possono che ringraziarli per l'amore e la dedizione con cui si stanno occupando dai loro figli.

Unica consolazione è sapere che nel bando è stata prevista una clausola di salvaguardia per il personale ad ora impiegato, il quale probabilmente non perderà il proprio posto di lavoro. Ciò comunque non garantirà la prosecuzione dei programmi formativi ed educativi oggi in essere, in quanto l'aggiudicatario avrà il diritto/potere di organizzare l'asilo secondo i propri standard economici e formativi.

Pertanto, i genitori si auspicano e chiedono al Comune la prosecuzione della gestione del Nido da parte della Cooperativa Città Futura a r.l. fino al 31.07.2024, conclusione dell'anno scolastico in corso, ciò garantirebbe il proseguo delle attività didattiche e pedagogiche messe in atto fino a questo momento e permetterebbe ai bambini di vivere serenamente il loro rapporto con il Nido, senza troppi cambiamenti. Oltre, a non creare disagio e difficoltà formative nei bambini che quest'anno concludono la frequenza del nido per poi proseguire con l'inserimento nella scuola dell'infanzia.