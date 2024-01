AVVIATI I LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI NEVE DELL’OSTELLO MONTE FANUM

Il 24 gennaio sono stati avviati i lavori di riparazione e ripristinodella piena funzionalità dell’Ostello della gioventù “Monte Fanum” in frazione Santo Stefano danneggiato a seguito deglieccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017.L’intervento prevede una spesa complessiva di circa 600.000 euro e sarà completato in 6 mesi. I lavori consisteranno nel rifacimento dell’intero manto di copertura e nella riparazione di tutti gli elementi danneggiati dalla nevicata del 2017. Sono molto contento– dichiara il Sindaco Daniele Palumbi – per l’avvio di questi lavori. Credo molto nelle potenzialità dell’Ostello di Monte Fanum, un posto incantevole a due passi da Teramo. I lavori previsti consentiranno di riconsegnare ai cittadini di Torricella Sicura ed in particolare agli abitanti della Frazione di Santo Stefano una struttura rinnovata e sostenibile. Infatti verrà bonificata tutta l’attuale copertura in amianto e sostituita con una più bella e termicamente efficiente. Verranno inoltre riparati e ammodernati tutti gli impianti termici con soluzioni all’avanguardia e sostenibili. Mi auguro che questo intervento faccia da volano per tutta la zona di Monte Fanum e Santo Stefano perché la nostra montagna ne ha davvero bisogno!”

L’intervento è stato finanziato con i fondi del cratere nevoso stanziati dalla struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Il Sindaco

Daniele Palumbi