IL PREMIER GIORGIA MELONI A L'AQUILA PER LA FIRMA SUI FONDI EUROPEI CON LA REGIONE ABRUZZO

Il 7 febbraio il premier Giorgia Meloni sarà in Abruzzo per la firma dell’accordo sui fondi europei con la Regione Abruzzo. L’appuntamento a L’Aquila per la firma dell’accordo FSE. Marsilio: "Passaggio molto significativo, che decreta il grande lavoro fatto dalla Regione Abruzzo che movimenterà circa un miliardo di risorse per opere pubbliche e interventi importanti”.