NELLA SCUOLA MATERNA DI MONTORIO NON ESISTE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Nel lontano 2007 il Comune di Montorio al Vomano aveva avviato le pratiche per ottenere il certificato di prevenzione incendi per la scuola dell’infanzia di via Leopardi, ma non ha mai completato le verifiche, né nel 2013 quando ha eseguito i lavori di ampliamento né soprattutto nel 2015 quando ha fatto ulteriori lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti. Risultato: la certificazione non esiste e la scuola andrebbe chiusa.

Ad accorgersene è stato il sindaco Fabio Altitonante, con i suoi Uffici, quando ha avviato le procedure per inserire nell’edificio la sezione primavera dell’asilo nido, per eliminare le liste d’attesa.

“Abbiamo fatto subito dei sopralluoghi e ci siamo assicurati che ci fossero gli ausili necessari in caso di emergenza. Nei prossimi mesi faremo i lavori di adeguamento per ottenere il certificato dai vigili del fuoco. Nel frattempo, mi assumerò io stesso la responsabilità dell’apertura con un’ordinanza.

Rassicuro i genitori dei bambini, perché mai farei un’ordinanza, assumendomi la responsabilità dell’apertura, se non fossi assolutamente tranquillo. Mi scuso, invece, con i genitori che stanno aspettando l’apertura della sezione primavera, che apriremo entro la fine di gennaio, ma è stato necessario fare tutti gli approfondimenti tecnici.

È assurdo che nel Comune di Montorio non ci sia una procedura eseguita correttamente, ogni pratica del passato che apriamo presenta delle gravi anomalie.

Quello che oggi mi desta ancor più sorpresa è quanta attenzione mettano sulle nostre realizzazioni, cercando di bloccarci con tutti i mezzi possibili, le stesse persone che hanno governato per anni a Montorio facendo solo danni.

Ora stiamo facendo approfondimenti sul palazzetto dello sport, dove purtroppo anche in questo caso sembrerebbe che manchi l’agibilità

Ringrazio gli uffici del Comune di Montorio, che stanno lavorando con competenza e passione nel solo interesse di noi cittadini montoriesi”. Commenta il sindaco Fabio Altitonante.