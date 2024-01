ULTIMO BANCO DI PROVA DEL CONSIGLIO REGIONALE PRIMA DELLE ELEZIONI: IN AULA IL DIFENSORE CIVICO E IL TAGLIO DEL BORSACCHIO

L'ultimo consiglio regionale della legislatura Marsilio-Sospiri suonerà, domani, come un banco di prova per la tenuta della maggioranza e soprattutto per i rapporti tra Fdi e Lega che dovranno dimostrare di tenerci a vincere queste elezioni orchestrando ultimi barlumi di politica di questi cinque anni di alta maturità politica su due temi importanti che terranno banco in aula: la questione del Borsacchio e la nomina del difensore civico regionale che è rimasta in stallo diverse sedute fa. Per quest'ultimo argomento ci sono due nomi: l'ex sindaco di Chieti Umberto Di Primio portato da Sospiri e Antony Hernest Alliano caldeggiato dalla Lega. Chi vincerà? E poi la questione della riperimetrazione del Borsacchio. In commissione sarà sentito il Sindaco di Roseto e le associazioni ambientliste hanno annunciato anche un presidio (non ancora confermato) davanti al consiglio regionale. Anche su questo punto c'è grande attesa.