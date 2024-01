MARSILIO LANCIA IL NUOVO “PRIT”, IL PIANO REGIONALE INTEGRATO TRASPORTI: IN PROGRAMMA UNA RIVOLUZIONE ECOLOGICA, ANCHE CON LO SPOSTAMENTO DELLA FERROVIA AD ALBA E TORTORETO

Si chiama “PRIT”, che significa “Piano regionale integrato dei trasporti", l’articolato sistema di interventi che la Regione Abruzzl ha deciso di mettere in cantiere. Si tratta del progetto di ripensamento e di innovazione di tutto il sistema della mobilità regionale, una vera e propria rivoluzione, che la Giunta Marsilio porta in Consiglio, dopo quel piano di riordino della rete sanitaria che, dopo anni, ha segnato l’avvio di una nuova fase progettuale. La parola d’ordine è “ambiente”, nel senso della precisa volontà di riconvertire in chiave ecologica tutta una serie di sistemi di trasporto, a partire dagli autobus ad emissioni zero, per arrivare ai treni verdi, fino al potenziamento del sistema dei nodi di interscambio, che permetteranno agli abruzzesi di lasciare auto, bus, treni e prendere la bicicletta. Particolare interesse, per la provincia di Teramo, è l’ipotesi di spostamento della linea ferroviaria che, oggi, attraversa Alba e Tortoreto. I binari, allontanati dal mare e spostati nell’ entroterra, libererebbero le popolazioni dall’assedio costante dei treni in transito sulla ferrovia Adriatica che, in quel tatto, potrebbe essere riconvertita in pista ciclopedonale, un po’ come la green line di New York.