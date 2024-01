BORSACCHIO, PERCORSO PER AUMENTARE LA RISERVA A 200 METRI MA NESSUNA CANCELLAZIONE

L'idea è quella far partire un percorso istituzionale per arrivare ai 200 ettari dagli originari 1000 ridotti a 24 nella recente vicenda consiliare. Un

compromesso quindi perchè "Non c'è stata nessuna cancellazione di riserva e non è vero che non ci son vincoli anche oggi. I vincoli restano e sono anche penalizzanti. Abbiamo ripristinato la riserva allo stato originale e quindi espunto tutto ciò che non è tutela della biodiversità". Lo ha ribadito Mauro Febbo, capogruppo FI in regione, in una conferenza stampa con il Presidente della Commissione agricoltura in consiglio regionale Emiliano di Matteo, il presidente ass.ne Agricoltori proprietari

e residenti della zona Borsacchio Nino Tulli e Berardo Giosa Savini, Presidente Confagricoltura Teramo.

Febbo ha anche detto che "non ci siamo mai sottratti al

confronto, tanto è che abbiamo partecipato al consiglio

comunale di Roseto, dove a fronte di alcune offese non siamo

stati tutelati né dal Sindaco dal Presidente del Consiglio

comunale: non c'è alcuna ipotesi di cementificazione sul

territori e sulla riserva in quanto ci sono vincoli

paesaggistici della Regione Abruzzo ma soprattutto è il comune

di Roseto che è titolato al rilascio delle autorizzazioni

edilizie. Non siamo noi i palazzinari, ma il Comune di Roseto".