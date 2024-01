FOTO-VIDEO/ VIA VINCIGUERRA INVASA DAI PALETTI MANDA IN "CRISI" L'ASILO STORICO DELLA PICCOLA CASA

Una sfilza di paletti sono stati installati da una settimana, per tutta via Vinciguerra, la strada che dal corso porta alla Asl, ed ha mandato in crisi l'asilo storico della Piccola Casa. Molti genitori, infatti, non riescono più a trovare un posticino per accompagnare dentro i piccoli e quindi tra le generali lamentele, c'è il rischio che il prossimo anno diversi piccoli alunni non frequenteranno più la struttura. Problemi anche di riflesso sulla elementare San Giorgio. Le suore chiedono al Comune di ripensarci e magari creare delle piccole zone di sosta per consentire ai genitori di portare e riprendere i loro figli. Si è fatto portavoce della problematica Osvaldo Di Teodoro uno dei portavoci di Consorzio Shopping in Teramo Centro.