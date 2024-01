VIDEO-FOTO/ IL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVA IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE AMMONTA A 821 MILIONI DI EURO, POLEMICHE TRA SCORDELLA E CORE SUI FONDI "TERAMOCENTRICI" MENTRE IL PRESIDENTE D'ANGELO CRITICA LA REGIONE ABRUZZO

Il piano triennale delle opere pubbliche che ammonta a 821 milioni di euro e che è stato approvato a maggioranza (la minoranza si è astenuta dalla votazione) durante il consiglio provinciale di questa mattina è stato strumentalizzato dal vice presidente della Provincia, il consigliere Andrea Core che, durante il suo intervento, ha bacchettato la minoranza sul finanziamento destinato, per lo più al Comune di Teramo, come evidenziato dal Sindaco di Silvi Scordella che siede in consiglio provinciale e che ha accusato il piano di essere troppo "teramocentrico". Core ha replicato evidenziando che tutti i comuni saranno presi in considerazione. Un ruolo non nuovo quello di Core da primo della classe al quale siamo abitutati anche in Consiglio comunale•

Dopo la votazione è intevenuto anche il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo il quale ha evidenziato che: "spesso ci sono dei comuni piccoli che vivono al margine e che spesso non entrano nei tavoli provinciali e regionali". D'Angelo ha sollecitato i presenti a invitare i rappresentanti regionali alla ricerca di fondi. Critiche da parte di D'Angelo contro l'operato della Regione sull'ìnserimento di alcune strade e altre no nel piano Anas e nell'elargizione dei fondi.