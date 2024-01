VIDEO/ CARDINALE FA "NERO" D'ANGELO SU PERSONALE, E OPERE PUBBLICHE LASCIATE FINANZIATE E CHE ORA SONO SOSPESE

"Un comportamento scorretto quello del presidente Camillo D'Angelo nell'elencare i lavori lasciati e realizzati nella Provincia guidata da Diego Di Bonaventura. Lei ha detto delle falsità - ha evidenziato il consigliere Lanfranco Cardinale - Sempre pronti ad un confronto quando vuole - ha detto Cardinale - Rivendico il ruolo da ex consigliere alla viabilità, un operato che difendo e grazie al quale la Provincia è quella che è oggi. Nel piano triennale delle opere pubbliche non c'è alcuna novità, tranne che il secondo piano ponti di 10 milioni e 600 mila euro, nessun finanziamento è stato da voi intercettato ma state lavorando con i fondi che abbiamo lasciato", lo ha detto sempre Lanfranco Cardinale nel suo intevento: Ponte sul Vomano, i lavori sono fermi, un'opera che si è di nuovo incagliata, braccio al mare di Roseto anche quest'opera è ferma e non vi è alcuna soluzione intrapresa dalla Provincia. Chiediamo delle risposte: se si farà la rescissione o vorremo conoscere l'indirizzo. La strada panoramica che collega l'uscita dell'autostrada di Colledara con i Prati di Tivo, anche in questo caso non si ha più traccia del progetto e tanto meno del finanziamento di circa 20 milioni. C'è la volontà di portarla avanti?", ha detto Cardinale e sulle assunzioni? Avete preso tempo per farle e si è rallentata la macchina amministrativa.