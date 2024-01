VIDEO/ PONTE SUL FIUME VOMANO, MANCANO DUE MILIONI DI EURO, LA STRUTTURA AL MOMENTO E' "SOSPESA"

Ponte sul fiume Vomano, mancano due milioni di euro per collegare il ponte alla viabilità, un ponte che per ora è sospeso, cioè non collegato alla strada. Se la Regione non darà i due milioni di euro, la Provincia dovrà darsi da fare e fare un mutuo. Lo ha detto Vincenzo D'Ercole che potete ascoltare qui