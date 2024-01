ISTRUZIONE, QUARESIMALE, IN PAGAMENTO ALLE POSTE LE BORSE DEL PROGRAMMA "IO STUDIO"

Presso tutti gli uffici postali è possibile riscuotere le borse di studio del programma ministeriale “IoStudio” relative all'anno scolastico 2022/2023, riservate agli studenti delle scuole medie superiori. “Gli uffici regionali - spiega l’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale - per venire incontro alle esigenze delle famiglie hanno provveduto ad inviare ai Comuni nei quali sono residenti gli studenti l'elenco dei beneficiari in modo da accelerare le procedure di riscossione. In questo senso, chiediamo ai Comuni la necessaria collaborazione affinché avvisino i destinatari delle borse di studio per invitarli quanto prima alla riscossione presso gli uffici postali”. Per l'anno scolastico 2022/2023 all'Abruzzo sono stati accreditati circa 913 mila euro che hanno permesso di finanziare 6.089 borse di studio per un importo di 150 euro ciascuna.

Per la riscossione, le famiglie o gli studenti stessi, se maggiorenni, possono ritirare il proprio contributo economico presso qualsiasi Ufficio postale del territorio nazionale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente “IoStudio”, ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità. Per ogni necessità di assistenza relativa alla procedura di riscossione è necessario contattare direttamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito agli indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.